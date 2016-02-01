Samsung Galaxy A5 (2018)
Samsung Galaxy A5 (2018)
ZTE nubia Z17s
ZTE nubia Z17s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.2 x 70.6 x 8.4 mm 147.5 x 72.7 x 8.5 mm
Ağırlığı 172 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.6" 5.73"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6% 81.7%
Ekran Hacmi 79.6 cm2 87.6 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Aurora Mavi, Siyah Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Var
Ön Kamera 16 MP 5 MP
2. Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.8f/2.2
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 23 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 & 6x 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 Adreno 540
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.5 83
Çıkış Tarihi 10 Aralık 2017 19 Ekim 2017
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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