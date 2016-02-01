Samsung Galaxy A5 (2018) ve ZTE nubia Z17s karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|149.2 x 70.6 x 8.4 mm
|147.5 x 72.7 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.6"
|5.73"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.6%
|81.7%
|Ekran Hacmi
|79.6 cm2
|87.6 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|403 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Aurora Mavi, Siyah Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Var
|Ön Kamera
|16 MP
|5 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.8
|f/2.2
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|23 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7885 Octa
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 & 6x
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73.5
|83
|Çıkış Tarihi
|10 Aralık 2017
|19 Ekim 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici