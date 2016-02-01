Samsung Galaxy A5
Samsung Galaxy A5
Apple iPhone 3GS
Apple iPhone 3GS
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.3 x 69.7 x 6.7 mm 115.5 x 62.1 x 12.3 mm
Ağırlığı 123 gr 135 gr
Ekran Türü Super AMOLED TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 3.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 320 x 480 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0% 50.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 36.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 165 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri İnci Beyaz , Gece Siyahı , Platin Gümüş , Yumuşak Pembe , Açık Mavi , Şampanya Altın Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 3.15 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps480p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 1.2 GHz Cortex - A53 600 MHz Cortex-A8
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 PowerVR SGX535
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
16 GB
32 GB
Ram 2 GB 0.256 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2300 mAh mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 15 Saat 5 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g
Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, LE v2.1, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70 52
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2014 20 Haziran 2009
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 7.2/0.384 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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