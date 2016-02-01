Samsung Galaxy A5 ve Apple iPhone 3GS karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|139.3 x 69.7 x 6.7 mm
|115.5 x 62.1 x 12.3 mm
|Ağırlığı
|123 gr
|135 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|3.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|320 x 480 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.0%
|50.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|36.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|165 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|İnci Beyaz , Gece Siyahı , Platin Gümüş , Yumuşak Pembe , Açık Mavi , Şampanya Altın
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|23mm
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|3.15 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
28mm
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|480p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 410
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex - A53
|600 MHz Cortex-A8
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|PowerVR SGX535
|Dahili Hafıza
|16 GB
|8 GB
16 GB
32 GB
|Ram
|2 GB
|0.256 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2300 mAh
|mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|300 Saat
|Konuşma Süresi
|15 Saat
|5 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g
|Bluetooth
|4.0, A2DP, EDR, LE
|v2.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|70
|52
|Çıkış Tarihi
|23 Kasım 2014
|20 Haziran 2009
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 7.2/0.384 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici