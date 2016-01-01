Samsung Galaxy A5
Samsung Galaxy A5
LG G2 mini
LG G2 mini
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.3 x 69.7 x 6.7 mm 129.6 x 66 x 9.8 mm
Ağırlığı 123 gr 121 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0% 71.2%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 234 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Yes
Renk Seçenekleri İnci Beyaz , Gece Siyahı , Platin Gümüş , Yumuşak Pembe , Açık Mavi , Şampanya Altın Titan Siyah, Ay Beyaz, Kırmızı, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400
İşlemci 1.2 GHz Cortex - A53 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 305
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 2300 mAh 2440 mAh
Bekleme Süresi Saat 600 Saat
Konuşma Süresi 15 Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth 4.0, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 70 0
Çıkış Tarihi 23 Kasım 2014 23 Nisan 2014
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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