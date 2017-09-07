Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2017)
Casper VIA A1
Casper VIA A1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.8 x 77.6 x 7.9 mm 153 x 75.26 x 7.6 mm
Ağırlığı 186 171
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Var - IP68 Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.6% 72.4%
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Zamanlayıcı
HDR
Auto HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa MediaTek MT6755M (Helio P10)
İşlemci 1.9 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3600 mAh 3130 mAh
Bekleme Süresi 560
Konuşma Süresi 23 38
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 83.75 78.5
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2017 03 Ağustos 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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