Samsung Galaxy A7 (2017) ve Casper VIA A1 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.8 x 77.6 x 7.9 mm
|153 x 75.26 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|186
|171
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Var - IP68
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|73.6%
|72.4%
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Zamanlayıcı
HDR
Auto HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|İşlemci
|1.9 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza
|32 GB
|64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3600 mAh
|3130 mAh
|Bekleme Süresi
|560
|Konuşma Süresi
|23
|38
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|83.75
|78.5
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2017
|03 Ağustos 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
A7 2017 koymuş geçmiş