Samsung Galaxy A7 (2017) ve Huawei P9 lite karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.8 x 77.6 x 7.9 mm
|146.8 x 72.6 x 7.5 mm
|Ağırlığı
|186 gr
|147 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|73.6%
|69.9%
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|424 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP, f/1.9, 1080p
|8 MP, f/2.0
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|13 MP, f/2.0, Otomatik odaklama, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|1/3" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|HiSilicon Kirin 650
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|16 GB, 2/3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3600 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Sar Değeri
|0.21 W/kg (kafa) - 1.33 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|7.1
|5.3
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2017
|23 Nisan 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Ali KILIÇ Yazar
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Huawei 9 lite 2017 Samsung A7 2017 parasal bakılırsa kesinlikle huawei ama kalite bilindik derseniz paranızda varsa A 7 derim tercih sizin ben huawei aldım memnunum