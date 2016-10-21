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Samsung Galaxy A7 (2017) ve Huawei P9 lite karşılaştırması

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Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2017)
Huawei P9 lite
Huawei P9 lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.8 x 77.6 x 7.9 mm 146.8 x 72.6 x 7.5 mm
Ağırlığı 186 gr 147 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.6% 69.9%
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 424 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP, f/1.9, 1080p 8 MP, f/2.0
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, LED flaş 13 MP, f/2.0, Otomatik odaklama, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR 1/3" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa HiSilicon Kirin 650
İşlemci 8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM 16 GB, 2/3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 3600 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Sar Değeri 0.21 W/kg (kafa) - 1.33 W/kg (vücut)
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0
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Genel Bilgiler
Editör Puanı 7.1 5.3
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2017 23 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4
Diğer Özellikleri
Liste ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Samsung Galaxy A7 (2017) ve Huawei P9 lite karşılaştırması” Yorumları

    Ali KILIÇ Yazar
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    Huawei 9 lite 2017 Samsung A7 2017 parasal bakılırsa kesinlikle huawei ama kalite bilindik derseniz paranızda varsa A 7 derim tercih sizin ben huawei aldım memnunum

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