Cepkolik

Samsung Galaxy A7 (2017) ve Samsung Galaxy A8 (2016) karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy A7 (2017) ve Samsung Galaxy A8 (2016) karşılaştırması
Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A8 (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.8 x 77.6 x 7.9 mm 156.6 x 76.8 x 7.2 mm
Ağırlığı - 182 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Var Yok
Ekran/Gövde Oranı 73.6% 74.5%
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 386 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP, f/1.9, 1080p 8 MP, f/1.9, 1080p
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, LED flaş 16 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53 8 Çekirdek, (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53)
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Mali-T760MP8
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM 32/64 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Anakart Exynos 7870 Octa Exynos 7420 Octa
Batarya 3600 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE v4.2, A2DP, EDR, LE
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 7.1 7
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2017 23 Ekim 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Samsung Galaxy A7 (2017) ve Samsung Galaxy A8 (2016) karşılaştırması

    Nihat Adıyaman Yazar
    //

    A7 de çift hat özelliği varmı

      Var ama her ülkede satılmıyor ve daha sonra geliyor.

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*