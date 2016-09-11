Samsung Galaxy A7 (2017) ve Samsung Galaxy A8 (2016) karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.8 x 77.6 x 7.9 mm
|156.6 x 76.8 x 7.2 mm
|Ağırlığı
|-
|182 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu
|İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Var
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|73.6%
|74.5%
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|386 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP, f/1.9, 1080p
|8 MP, f/1.9, 1080p
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|16 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53
|8 Çekirdek, (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53)
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T830MP2
|Mali-T760MP8
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|32/64 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Anakart
|Exynos 7870 Octa
|Exynos 7420 Octa
|Batarya
|3600 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|7.1
|7
|Çıkış Tarihi
|22 Kasım 2017
|23 Ekim 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Nihat Adıyaman Yazar
//
A7 de çift hat özelliği varmı
Selin Polat
//
Var ama her ülkede satılmıyor ve daha sonra geliyor.