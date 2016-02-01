Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy A7 (2017)
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung Galaxy S9 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.8 x 77.6 x 7.9 mm 158.1 x 73.8 x 8.5 mm
Ağırlığı 186 gr 189 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.6% 84.2%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 98.3 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 529 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah Gökyüzü, Altın Kum, Mavi Siste Şeftali Bulutu Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/1.6
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7870 Octa Exynos 9810 Octa
İşlemci 1.9 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830MP2 Mali-G72 MP18
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
128 GB
256 GB
Ram 3 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3600 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 23 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 83.75 94
Çıkış Tarihi 22 Kasım 2017 01 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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