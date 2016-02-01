Samsung Galaxy A7
Samsung Galaxy A7
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 150.9 x 75.9 x 6.3 mm 146.5 x 72 x 7.2 mm
Ağırlığı 133 gr 146 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.5% 70.7%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri İnci Beyaz, Gece Siyahı, Platin Gümüş, Yumuşak Pembe, Açık Mavi, Şampanya Altın İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 23mm Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
28mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 615 HiSilicon Kirin 658
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex - A53 & 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex - A53 4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 2 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
Beidou 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 2600 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band , hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 65.5 78.25
Çıkış Tarihi 23 Şubat 2015 22 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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