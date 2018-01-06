Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.2 x 70.6 x 8.4 mm 151.2 x 79.2 x 8.3 mm
Ağırlığı 172 gr 168 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.6" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6% 74.8%
Ekran Hacmi 79.6 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 386 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Orkide gri, altın, mavi Siyah, Beyaz, Pembe, Merlot Kırmızı, Gül Altın Siyah, Gül Altın Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 16 MP 2 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.4
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
1/3" sensör
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa Qualcomm Snapdragon 800
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-G71 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi Saat 420 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 74.75
Çıkış Tarihi 06 Ocak 2018 20 Eylül 2013
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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