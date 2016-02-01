Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Sony Xperia XA2 Ultra
Sony Xperia XA2 Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.2 x 70.6 x 8.4 mm 163 x 80 x 9.5 mm
Ağırlığı 172 gr 221 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.6" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.6% 76.1%
Ekran Hacmi 79.6 cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 367 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Orkide gri, altın, mavi Siyah, Mavi, Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Var
Ön Kamera 16 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9f/2.4
Ön Kamera Özellikleri OIS
1/2.6" sensör
23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 Adreno 508
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 3580 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 24 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 81.5
Çıkış Tarihi 06 Ocak 2018 15 Ocak 2018
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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