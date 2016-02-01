Samsung Galaxy A8 Plus (2018) ve HTC 10 Evo karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|159.9 x 75.7 x 8.3 mm
|153.6 x 77.3 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|191 gr
|174 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|6.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.5%
|70.2%
|Ekran Hacmi
|91.4 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|534 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, orkide gri, altın, mavi
|Gümüş, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|f/2.4
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/1.9
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7885 Octa
|Qualcomm Snapdragon 810
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71
|Adreno 430
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3500 mAh
|3200 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|480 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, EDR, LE
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.5
|84.5
|Çıkış Tarihi
|06 Ocak 2018
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici