Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 159.9 x 75.7 x 8.3 mm 153.6 x 77.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 191 gr 174 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 70.2%
Ekran Hacmi 91.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, orkide gri, altın, mavi Gümüş, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.4
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri HDR
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 Adreno 430
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3500 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi Saat 480 Saat
Konuşma Süresi Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 84.5
Çıkış Tarihi 06 Ocak 2018 23 Kasım 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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