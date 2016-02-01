Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate 10 Porsche Design
Tasarım Bilgileri
Boyutları 159.9 x 75.7 x 8.3 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 191 gr 178 gr
Ekran Türü Super AMOLED AMOLED
Ekran Boyutu 6.0" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 80.9%
Ekran Hacmi 91.4 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, orkide gri, altın, mavi Elmas Siyahı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 20 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa Hisilicon Kirin 970
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 32 GB 256 GB
Ram 4 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3500 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 87.75
Çıkış Tarihi 06 Ocak 2018 15 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here