Samsung Galaxy A8 Plus (2018) ve Samsung Galaxy S5 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|159.9 x 75.7 x 8.3 mm
|142 x 72.5 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|191 gr
|145 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 2160 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.5%
|69.6%
|Ekran Hacmi
|91.4 cm2
|71.7 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|441 PPI
|432 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|IP67
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, orkide gri, altın, mavi
|Kömür Kara , Bakır Altın , Elektrikli Mavi, Parlak Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Var
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|2 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|Diyafram (2. Ön Kamera)
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm piksel
1/2.6" sensör
1 / 2.6 "sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7885 Octa
|Qualcomm Snapdragon 805
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
|2.5 GHz Krait 450
|Yardımcı İşlemci
|6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71
|Adreno 420
|Dahili Hafıza
|32 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|4 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3500 mAh
|2800 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|5.0, A2DP, EDR, LE
|4.0, A2DP, EDR, LE, aptX
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.5
|74.75
|Çıkış Tarihi
|06 Ocak 2018
|20 Kasım 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici