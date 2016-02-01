Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy S5 Plus
Samsung Galaxy S5 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 159.9 x 75.7 x 8.3 mm 142 x 72.5 x 8.1 mm
Ağırlığı 191 gr 145 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 69.6%
Ekran Hacmi 91.4 cm2 71.7 cm2
Ekran Formatı 18.5:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 441 PPI 432 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, orkide gri, altın, mavi Kömür Kara , Bakır Altın , Elektrikli Mavi, Parlak Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var Yok
Ön Kamera 16 MP 2 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm piksel
1/2.6" sensör
1 / 2.6 "sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama, panorama, HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7885 Octa Qualcomm Snapdragon 805
İşlemci 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73 2.5 GHz Krait 450
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-G71 Adreno 420
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
32 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3500 mAh 2800 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, EDR, LE 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 74.75
Çıkış Tarihi 06 Ocak 2018 20 Kasım 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Qi Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here