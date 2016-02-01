Samsung Galaxy A8 ve Xiaomi Redmi 4 Prime karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158 x 76.8 x 5.9 mm
|141.3 x 69.6 x 8.9 mm
|Ağırlığı
|151 gr
|156 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.8%
|70.1%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın
|Koyu Gri, Gümüş, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|23mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
31mm
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 615
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 1.3 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
|Ram
|2 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Batarya
|3050 mAh
|4100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|74.25
|84.25
|Çıkış Tarihi
|11 Ağustos 2015
|22 Kasım 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici