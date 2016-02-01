Samsung Galaxy A8
Samsung Galaxy A8
Xiaomi Redmi 4 Prime
Xiaomi Redmi 4 Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158 x 76.8 x 5.9 mm 141.3 x 69.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 151 gr 156 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.8% 70.1%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın Koyu Gri, Gümüş, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 615 Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek 1.3 GHz Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 3050 mAh 4100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP, EDR, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74.25 84.25
Çıkış Tarihi 11 Ağustos 2015 22 Kasım 2016
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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