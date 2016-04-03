Samsung Galaxy A9 (2016) ve Samsung Galaxy A9 Pro (2016) karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|161.7 x 80.9 x 7.4 mm
|161.7 x 80.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|200 gr
|210 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın
|İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın,
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|75.9%
|75.9%
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|367 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP, f/1.9, 24mm, 1080p
|8 MP, f/1.9, 1080p
|Arka Kamera
|13 MP, f/1.9, 28mm, Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|16 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|1/3" sensör boyutu, 1.12 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|1/2.8" sensör boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A72 & 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A72 & 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Adreno 510
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|32 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Anakart
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
|Batarya
|4000 mAh
|5000 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|33 Saat
|Müzik Süresi
|109 Saat
|Sar Değeri
|0.18 W/kg (kafa) - 0.55 W/kg (vücut)
|0.62 W/kg (kafa) - 1.32 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|7.2
|6.6
|Çıkış Tarihi
|31 Aralık 2016
|23 Nisan 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4 Siyah Panel
|Corning Gorilla Glass 4 back panel
|Diğer Özellikleri
|Liste
Hanefi Yazar
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Samsung A serisi telefonlar çok güzel. Özellikle A 7.8.9 modeller bir harika.