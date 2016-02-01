Samsung Galaxy A9 Pro (2016)
Samsung Galaxy A9 Pro (2016)
Casper VIA F2
Casper VIA F2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 161.7 x 80.9 x 7.9 mm 160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
Ağırlığı 210 gr 185 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9% 75.6%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 268 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 8 MP 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1/2.8" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 652 MediaTek MT6757CD (Helio P25)
İşlemci 1.8 GHz Cortex-A72 & 1.2 GHz Cortex-A53 2.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Mali-T880 MP2
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 5000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 33 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, EDR, LE v4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77.75 79.25
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2016 08 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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