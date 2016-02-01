Samsung Galaxy A9 Pro (2016) ve Xiaomi Redmi Note 4 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|161.7 x 80.9 x 7.9 mm
|151 x 76 x 8.4 mm
|Ağırlığı
|210 gr
|175 gr
|Ekran Türü
|Super AMOLED
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|75.9%
|72.7%
|Ekran Hacmi
|99.2 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya,
|Gümüş, Gri, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1/2.8" Sensör
|Faz algılamalı otomatik odaklama
Çift Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR, panorama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 652
|Mediatek MT6797 Helio X20
|İşlemci
|1.8 GHz Cortex-A72 & 1.2 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|5000 mAh
|4100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|33 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, EDR, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|77.75
|80
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2016
|26 Ağustos 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici