Samsung Galaxy Ace 4
Samsung Galaxy Ace 4
Huawei Enjoy 7S
Huawei Enjoy 7S
Tasarım Bilgileri
Boyutları 121.4 x 62.9 x 10.8 mm 150.1 x 72.1 x 7.5 mm
Ağırlığı 123 gr 165 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 59.6% 76.1%
Ekran Hacmi cm2 82.4 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 233 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Iris Charcoal, Klasik beyaz Siyah, Mavi, Altın, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 5 MP, 2592 х 1944 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659
İşlemci 2 Çekirdek, 1.0 GHz 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 1500 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 11 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 74.75
Çıkış Tarihi 22 Ağustos 2014 22 Aralık 2017
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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