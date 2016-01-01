Samsung Galaxy Ace 4
Samsung Galaxy Ace 4
Huawei Mate 10 Lite
Huawei Mate 10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 121.4 x 62.9 x 10.8 mm 156.2 x 75 x 7.5 mm
Ağırlığı 123 gr 164 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0" 5.9"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 59.6% 76.7%
Ekran Hacmi cm2 89.8 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 233 PPI 409 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Iris Charcoal, Klasik beyaz Siyaz, Mavi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Var
Ön Kamera MP 13 MP
2. Ön Kamera 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 5 MP, 2592 х 1944 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 16 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart HiSilicon Kirin 659
İşlemci 2 Çekirdek, 1.0 GHz 4 Çekirdek, 2.36 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T830 MP2
Dahili Hafıza 64 GB
Ram GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 1500 mAh 3340 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 11 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 79
Çıkış Tarihi 22 Ağustos 2014 19 Ekim 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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