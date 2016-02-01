Samsung Galaxy Alpha
Samsung Galaxy Alpha
Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 132.4 x 65.5 x 6.7 mm 158.1 x 77.8 x 7.1 mm
Ağırlığı 115 gr 172 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.2% 67.8%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 312 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyah, Şık Gümüş, Göz kamaştırıcı beyaz, Buzlu Altın, Scuba Mavi Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2.1 MP 1.2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 Apple A8
İşlemci 2.5 GHz Krait 400 1.4 GHz Typhoon
Çekirdek Sayısı 4 2
Grafik İşlemcisi Adreno 330 PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 2 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 1860 mAh 2915 mAh
Bekleme Süresi 350 Saat 384 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.25 78.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2014 26 Eylül 2014
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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