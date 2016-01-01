Samsung Galaxy Alpha
Samsung Galaxy Alpha
LG G3 Dual-LTE
LG G3 Dual-LTE
Tasarım Bilgileri
Boyutları 132.4 x 65.5 x 6.7 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 115 gr 149 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.2% 76.4%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 312 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Kömür Siyah, Şık Gümüş, Göz kamaştırıcı beyaz, Buzlu Altın, Scuba Mavi Metalik Siyah, İpek Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 2.1 MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP, faz algılama/lazer Otomatik odaklama, OIS, çift LED Flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
31mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801 Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC
İşlemci 2.5 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB
Ram 2 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü 		İvmeölçer
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 1860 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 350 Saat 638 Saat
Konuşma Süresi 13 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.25 78.5
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2014 20 Kasım 2014
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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