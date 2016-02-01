Samsung Galaxy C5 Pro
Samsung Galaxy C5 Pro
LG V10
LG V10
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.7 x 71.4 x 7 mm 159.6 x 79.3 x 8.6 mm
Ağırlığı 145 gr 192 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.7% 70.8%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Göl Mavisi, Akçaağaç Yaprağı, Toz Gül Uzay Siyah, Beyaz Luxe, Modern Bej, Ocean Blue, Opal Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 16 MP 5 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.2
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.82 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 418
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2600 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 150 Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.75 75.25
Çıkış Tarihi 16 Mart 2017 30 Ekim 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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