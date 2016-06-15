Samsung Galaxy C5 ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|145.9 x 72 x 6.7 mm
|150.9 x 72.6 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|157 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
|Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|71.0%
|76.1%
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|534 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9
|5 MP, f/1.7, 22mm, çift video arama, Oto HDR
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, çift LED Flaş
|12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|1/2.6" sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo - 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Adreno 530/ Mali-T880 MP12
|Dahili Hafıza/RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, SpO2
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Anakart
|Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon - 820 Exynos 8890 Octa
|Batarya
|2600 mAh
|3600 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|27 Saat
|Müzik Süresi
|74 Saat
|Sar Değeri
|0.26 W/kg (kafa) - 0.51 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.2, A2DP, LE, apt-X
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|5.1
|8.4
|Çıkış Tarihi
|20 Haziran 2016
|11 Mart 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Halil Yazar
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