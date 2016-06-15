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Samsung Galaxy C5 ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy C5 ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması
Samsung Galaxy C5
Samsung Galaxy S7 Edge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.9 x 72 x 6.7 mm 150.9 x 72.6 x 7.7 mm
Ağırlığı 143 gr 157 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 71.0% 76.1%
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 534 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9 5 MP, f/1.7, 22mm, çift video arama, Oto HDR
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, çift LED Flaş 12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR 1/2.6" sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
Video Özellikleri 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo - 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Adreno 530/ Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza/RAM 32/64 GB, 4 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Yok Yok
Anakart Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Qualcomm MSM8996 Snapdragon - 820 Exynos 8890 Octa
Batarya 2600 mAh 3600 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 27 Saat
Müzik Süresi 74 Saat
Sar Değeri 0.26 W/kg (kafa) - 0.51 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.2, A2DP, LE, apt-X
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 5.1 8.4
Çıkış Tarihi 20 Haziran 2016 11 Mart 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Samsung Galaxy C5 ve Samsung Galaxy S7 Edge karşılaştırması” Yorumları

    Halil Yazar
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    Ürün süper

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