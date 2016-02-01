Samsung Galaxy C5 ve Samsung Galaxy S8 Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|145.9 x 72 x 6.7 mm
|159.5 x 73.4 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|173 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super AMOLED
|Ekran Boyutu
|5.2"
|6.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.0%
|84.0%
|Ekran Hacmi
|cm2
|98.3 cm2
|Ekran Formatı
|18.5:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|529 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
|Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|f/1.7
|Ön Kamera Özellikleri
|Otomatik odaklama
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|f/1.7
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@60fps
1080p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
|Snapdragon 835
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.3 GHz
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.7 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Mali-G71 MP20
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|64 GB
|Ram
|4 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2600 mAh
|3500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|79.25
|93.75
|Çıkış Tarihi
|20 Haziran 2016
|21 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici