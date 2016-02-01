Samsung Galaxy C5
Samsung Galaxy C5
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 145.9 x 72 x 6.7 mm 159.5 x 73.4 x 8.1 mm
Ağırlığı 143 gr 173 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.2" 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0% 84.0%
Ekran Hacmi cm2 98.3 cm2
Ekran Formatı 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 529 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@60fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Snapdragon 835
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.3 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2600 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, A2DP v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.25 93.75
Çıkış Tarihi 20 Haziran 2016 21 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here