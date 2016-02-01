Samsung Galaxy C7 (2017)
Samsung Galaxy C7 (2017)
Samsung Galaxy E7
Samsung Galaxy E7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.4 x 74.7 x 7.9 mm 151.3 x 77.2 x 7.3 mm
Ağırlığı 180 gr 141 gr
Ekran Türü Super AMOLED Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.3% 71.4%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Pembe Siyah, Beyaz, Kahverengi, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/2.1
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 2.4 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Cortex - A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3000 mAh 2950 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0 , A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.5 67.5
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 20 Şubat 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2 / 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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