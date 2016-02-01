Samsung Galaxy C7 Pro
Samsung Galaxy C7 Pro
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.5 x 77.2 x 7 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 172 gr 152 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.1% 74.79%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe Altın, Koyu Mavi Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.0
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 626 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3300 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi Saat 300 Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 84 73
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 09 Şubat 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here