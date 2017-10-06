Samsung Galaxy C7
Samsung Galaxy C7
Apple iPhone 6s
Apple iPhone 6s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.6 x 77.2 x 6.7 mm 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
Ağırlığı 165 gr 143 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 750 x 1334 Piksel
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold, Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 74.1% 65.6%
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 326 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Arka Kamera 16 MP 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.22µm piksel
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Apple A9
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 1.84 GHz Twister
Çekirdek Sayısı 4 2
Grafik İşlemcisi Adreno 506 PowerVR GT7600
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
64 GB
128 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
RGB Işık Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
Renk Spektrumu
Touch ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 1715 mAh
Bekleme Süresi Saat 240 Saat
Konuşma Süresi Saat 14 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 69 86.75
Çıkış Tarihi 01 Haziran 2016 16 Eylül 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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