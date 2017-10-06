Samsung Galaxy C7 ve Apple iPhone 6s karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.6 x 77.2 x 6.7 mm
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|143 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|750 x 1334 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold,
|Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|74.1%
|65.6%
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|326 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1.22µm piksel
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Apple A9
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|1.84 GHz Twister
|Çekirdek Sayısı
|4
|2
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|PowerVR GT7600
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|16 GB
64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
RGB Işık Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
Renk Spektrumu
Touch ID
|NFC
|Var
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|1715 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|240 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|69
|86.75
|Çıkış Tarihi
|01 Haziran 2016
|16 Eylül 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Bu telefonda gorilla glas yok mu .bir kaç araştırmam sonuc kimi yerde var kimi yerde yok gözükiyor
Samsung c7 telefonda gorilla glas yokmu
Maalesef samsung böyle bir özelliği olduğunu açıklamamış. Muhtemelen yoktur.