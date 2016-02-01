Samsung Galaxy C7 ve HTC 10 Evo karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.6 x 77.2 x 6.7 mm
|153.6 x 77.3 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|174 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.1%
|70.2%
|Ekran Hacmi
|cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|534 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold,
|Gümüş, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/1.9
|f/2.4
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Qualcomm Snapdragon 810
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 430
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3300 mAh
|3200 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|480 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|23 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|69
|84.5
|Çıkış Tarihi
|01 Haziran 2016
|23 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici