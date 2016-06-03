Cepkolik

Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy C5 karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy C5 karşılaştırması
Samsung Galaxy C7
Samsung Galaxy C5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.6 x 77.2 x 6.7 mm 145.9 x 72 x 6.7 mm
Ağırlığı 165 gr 143 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 pixel 1080 x 1920 pixel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold, Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 74.1% 71.0%
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 424 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9 8 MP, f/1.9
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, faz algılama otofokus, çift LED Flaş 16 MP, f/1.9, otofokus, çift LED Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 8 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 405
Dahili Hafıza/RAM 32/64 GB, 4 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Yok
Anakart Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
Batarya 3300 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi
Müzik Süresi
Sar Değeri

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.1, A2DP
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 5.5 5.1
Çıkış Tarihi 01 Haziran 2016 20 Haziran 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri

Diğer Özellikleri
Liste XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy C5 karşılaştırması” Yorumları

    Samet Akyayla Yazar
    //

    Teşekkürler çok yardımcı oldunuz iki telefon arasında kalmıştım ama karar verdim teşekkürler cepkolik

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*