Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy C5 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.6 x 77.2 x 6.7 mm
|145.9 x 72 x 6.7 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|143 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 pixel
|1080 x 1920 pixel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold,
|Gümüş, Gri, Altın, Rose Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|74.1%
|71.0%
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|424 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9
|8 MP, f/1.9
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, faz algılama otofokus, çift LED Flaş
|16 MP, f/1.9, otofokus, çift LED Flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|8 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 405
|Dahili Hafıza/RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Anakart
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617
|Batarya
|3300 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.1, A2DP
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|5.5
|5.1
|Çıkış Tarihi
|01 Haziran 2016
|20 Haziran 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Diğer Özellikleri
|Liste
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Samet Akyayla Yazar
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Teşekkürler çok yardımcı oldunuz iki telefon arasında kalmıştım ama karar verdim teşekkürler cepkolik