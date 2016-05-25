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Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy S7 karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy S7 karşılaştırması
Samsung Galaxy C7
Samsung Galaxy S7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 156.6 x 77.2 x 6.7 mm 142.4 x 69.6 x 7.9 mm
Ağırlığı 165 gr 152 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold, Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 74.1% 72.1%
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 577 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, f/1.9 5 MP, f/1.7, 22mm, çift video arama, Oto HDR
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED Flaş 12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR 1/2.6" sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
Video Özellikleri 1080p@30fps 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video kayıt

Donanım Özellikleri
İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo - 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 530/ Mali-T880 MP12
Dahili Hafıza/RAM 32/64 GB, 4 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, SpO2
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Yok
Anakart Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8 Octa 8890
Batarya 3300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 22 Saat
Müzik Süresi 62 Saat
Sar Değeri 0.41 W/kg (kafa) - 0.62 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP v4.2, A2DP, LE, apt-X
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 5.5 8.5
Çıkış Tarihi 01 Haziran 2016 20 Mart 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy S7 karşılaştırması” Yorumları

    Ufuk Yazar
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    Alo desin yeter çok özelliğe gerek yok

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