Samsung Galaxy C7 ve Samsung Galaxy S7 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|156.6 x 77.2 x 6.7 mm
|142.4 x 69.6 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|165 gr
|152 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Gold, Siyah, Rose Gold,
|Siyah, Beyaz, Altın, Gümüş
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|74.1%
|72.1%
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|577 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, f/1.9
|5 MP, f/1.7, 22mm, çift video arama, Oto HDR
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED Flaş
|12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|1/2.6" sensör boyutu, 1.4 mikron piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, Otomatik HDR, panorama
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video kayıt
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo & 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo - 4 Çekirdek, 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 530/ Mali-T880 MP12
|Dahili Hafıza/RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, SpO2
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Anakart
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820/ Exynos 8 Octa 8890
|Batarya
|3300 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|Müzik Süresi
|62 Saat
|Sar Değeri
|0.41 W/kg (kafa) - 0.62 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|microSD, 200 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|v4.2, A2DP, LE, apt-X
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|5.5
|8.5
|Çıkış Tarihi
|01 Haziran 2016
|20 Mart 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Ufuk Yazar
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