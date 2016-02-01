Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
Casper VIA G1 Plus
Casper VIA G1 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.9 x 80.7 x 6.9 mm 158.1 x 76.5 x 8.2 mm
Ağırlığı 189 gr 182 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6.0" 5.99"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 76.56%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 269 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe altın, Siyah Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Zamanlayıcı
2.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 653 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Adreno 308
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.2 , A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 72.25
Çıkış Tarihi 11 Kasım 2016 17 Kasım 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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