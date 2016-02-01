Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
General Mobile Discovery Elite Lite
General Mobile Discovery Elite Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.9 x 80.7 x 6.9 mm 150.6 x 75 x 9.7 mm
Ağırlığı 189 gr 152 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 73.83%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe altın, Siyah Beyaz, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
OIS
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 653 Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA
İşlemci 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72 2.26 GHz Krait 400
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Adreno 330
Dahili Hafıza 64 GB 16 GB
Ram 6 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi Saat 12 Saat
Konuşma Süresi Saat 270 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE V4.0 A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 0
Çıkış Tarihi 11 Kasım 2016 1 Nisan 2014
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE 42.2 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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