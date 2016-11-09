Samsung Galaxy C9 Pro ve Samsung Galaxy A9 Pro (2016) karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|162.9 x 80.7 x 6.9 mm
|161.7 x 80.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|210 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe altın, Siyah
|İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın,
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|75.5%
|75.9%
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|367 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP, f/1.9, 1080p
|8 MP, f/1.9, 1080p
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED, Flaş
|16 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|1/2.8" sensör boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53)
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A72 & 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Adreno 510
|Dahili Hafıza/RAM
|64 GB, 6 GB RAM
|32 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Anakart
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
|Batarya
|4000 mAh
|5000 mAh
|Bekleme Süresi
|Konuşma Süresi
|33 Saat
|Müzik Süresi
|109 Saat
|Sar Değeri
|0.62 W/kg (kafa) - 1.32 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, EDR, LE
|Usb Bağlantısı
|Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|6.6
|Çıkış Tarihi
|11 Kasım 2016
|23 Nisan 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass (versiyonu belli değil)
|Corning Gorilla Glass 4 back panel
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Hanefi Yazar
//
İki telefon da çok güzel özelliklere sahip.
Fakat genelde C9 PRO A9 PROF ya göre daha üstün özelliklere sahip. İki telefonu da gordum. A9 daha kalın ve ağır. C9 PRO ise çok ince ve şık bir telefon.