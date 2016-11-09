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Samsung Galaxy C9 Pro ve Samsung Galaxy A9 Pro (2016) karşılaştırması

Cepkolik » Samsung Galaxy C9 Pro ve Samsung Galaxy A9 Pro (2016) karşılaştırması
Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy A9 Pro (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.9 x 80.7 x 6.9 mm 161.7 x 80.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 189 gr 210 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe altın, Siyah İnci Beyazı, Gece Siyahı, Şampanya Altın,
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 75.9%
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 367 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP, f/1.9, 1080p 8 MP, f/1.9, 1080p
Arka Kamera 16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED, Flaş 16 MP, f/1.9, Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR 1/2.8" sensör boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A72 & 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Adreno 510
Dahili Hafıza/RAM 64 GB, 6 GB RAM 32 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Var
Anakart Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652
Batarya 4000 mAh 5000 mAh
Bekleme Süresi
Konuşma Süresi 33 Saat
Müzik Süresi 109 Saat
Sar Değeri 0.62 W/kg (kafa) - 1.32 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, EDR, LE
Usb Bağlantısı Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 6.6
Çıkış Tarihi 11 Kasım 2016 23 Nisan 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 350/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass (versiyonu belli değil) Corning Gorilla Glass 4 back panel

Diğer Özellikleri
Liste ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

Samsung Galaxy C9 Pro ve Samsung Galaxy A9 Pro (2016) karşılaştırması” Yorumları

    Hanefi Yazar
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    İki telefon da çok güzel özelliklere sahip.
    Fakat genelde C9 PRO A9 PROF ya göre daha üstün özelliklere sahip. İki telefonu da gordum. A9 daha kalın ve ağır. C9 PRO ise çok ince ve şık bir telefon.

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