Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy Note 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.9 x 80.7 x 6.9 mm 162.5 x 74.8 x 8.6 mm
Ağırlığı 189 gr 195 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 6.3"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe altın, Siyah Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 83.2%
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 521 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Arka Kamera 16 MP 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.0µm piksel
1.4µm Piksel
Çift Led flaş
Auto HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 Exynos 8895 Octa
İşlemci 4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53 4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
128 GB
256 GB
Ram 6 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 22 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 91.25
Çıkış Tarihi 11 Kasım 2016 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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