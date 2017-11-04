Samsung Galaxy C9 Pro ve Samsung Galaxy Note 8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|162.9 x 80.7 x 6.9 mm
|162.5 x 74.8 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|195 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6.0"
|6.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2960 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Pembe altın, Siyah
|Gece Siyahı, Akçaağaç Altın, Orkide Gri, Derin Deniz Mavisi
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Ekran/Gövde Oranı
|75.5%
|83.2%
|Piksel Yoğunluğu
|367 PPI
|521 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|16 MP
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.0µm piksel
1.4µm Piksel
Çift Led flaş
Auto HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653
|Exynos 8895 Octa
|İşlemci
|4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53
|4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 510
|Mali-G71 MP20
|Dahili Hafıza
|64 GB
|64 GB
128 GB
256 GB
|Ram
|6 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|A-GPS, GLONASS, BDS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|22 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v5.0, A2DP, EDR, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|87.5
|91.25
|Çıkış Tarihi
|11 Kasım 2016
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Google Drive (100 GB bulut depolama)
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Fiyatına göre C9 pro çok güzel bir telefon. 1 note 8 = 3 tane c9pro ediyor. 1800*3=5400. ama 1 note 8 5000 tl. Bence c9 pro
C9 pro kullaniyorum, gayet memnunum, note8 den, eksik bir tarafı yokki,