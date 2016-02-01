Samsung Galaxy C9 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 162.9 x 80.7 x 6.9 mm 151 x 76 x 8.4 mm
Ağırlığı 189 gr 175 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.5% 72.7%
Ekran Hacmi 99.2 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Pembe altın, Siyah Gümüş, Gri, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Faz algılamalı otomatik odaklama
Çift Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR, panorama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 653 Mediatek MT6797 Helio X20
İşlemci 4 Çekirdek, 1.95 GHz Cortex-A72 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
64 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 4000 mAh 4100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 80
Çıkış Tarihi 11 Kasım 2016 26 Ağustos 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ANT + desteği
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here