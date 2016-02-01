Samsung Galaxy E5
Samsung Galaxy E5
Apple iPhone 8
Apple iPhone 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 141.6 x 70.2 x 7.3 mm 138.4 x 67.3 x 7.3 mm
Ağırlığı 155 gr 148 gr
Ekran Türü Super AMOLED IPS LCD
Ekran Boyutu 5" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.3% 65.4%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Kahverengi Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Gül Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 8 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
31mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Apple A11 Bionic
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, Monsoon
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral
Çekirdek Sayısı 4 6
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Apple GPU (3 Çekirdek)
Dahili Hafıza 16 GB 64 GB
256 GB
Ram 1.5 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
Touch ID
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2400 mAh 2650 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth v4.0 , A2DP 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 63 92.75
Çıkış Tarihi 22 mart 2015 18 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2 / 5.76 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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