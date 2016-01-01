Samsung Galaxy Grand Max
Samsung Galaxy Grand Max
Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy S3 Neo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.8 x 7.9 mm 136.6 x 70.7 x 8.6 mm
Ağırlığı 161 gr 132 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.25" 4.8"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.6% 65.8%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 306 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah , Beyaz Beyaz, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera
Arka Kamera 13 MP, Otomatik odaklama, LED flaş MP 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Arka Kamera Özellikleri
Video Çözünürlüğü

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Qualcomm MSM8228 Snapdragon
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A53 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 305
Ram GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2500 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi Saat 330 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, EDR, LE v4.0, A2DP, EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 0
Çıkış Tarihi 22 Ocak 2015 22 Haziran 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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