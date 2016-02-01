Samsung Galaxy Grand Prime Duos TV ve Turkcell T50 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144.7 x 72.4 x 8.6 mm
|142.3 x 70.4 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|130 gr
|Ekran Türü
|TFT LCD
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.8%
|68.8%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|220 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|2 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 410
|Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex - A53
|4 Çekirdek, 1.2 GHz ARM Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Adreno 305
|Dahili Hafıza
|8 GB
|16 GB
|Ram
|1 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2600 mAh
|2300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|240 Saat
|Konuşma Süresi
|17 Saat
|8 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 64 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0 , A2DP
|v4.0 A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|47.5
|64.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ekim 2014
|01 Temmuz 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici