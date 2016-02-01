Samsung Galaxy Grand Prime Duos TV
Samsung Galaxy Grand Prime Duos TV
Turkcell T50
Turkcell T50
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.7 x 72.4 x 8.6 mm 142.3 x 70.4 x 7.8 mm
Ağırlığı 152 gr 130 gr
Ekran Türü TFT LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.8% 68.8%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 2 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926
İşlemci 1.2 GHz Cortex - A53 4 Çekirdek, 1.2 GHz ARM Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 305
Dahili Hafıza 8 GB 16 GB
Ram 1 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2600 mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi Saat 240 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 8 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 64 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0 , A2DP v4.0 A2DP
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 47.5 64.75
Çıkış Tarihi 23 Ekim 2014 01 Temmuz 2014
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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