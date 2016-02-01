Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Casper VIA A2
Casper VIA A2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.8 x 72.1 x 8.9 mm 152.35 x 72.4 x 8.45 mm
Ağırlığı 160 gr 162 gr
Ekran Türü PLS TFT IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.0% 76.01%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 20 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Zamanlayıcı
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T Qualcomm Snapdragon 430
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Adreno 505
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
Ram 1.5 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2600 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 12 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 4,2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 73
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016 28 Şubat 2018
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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