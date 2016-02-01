Samsung Galaxy Grand Prime Plus ve Casper VIA F2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|144.8 x 72.1 x 8.9 mm
|160 mm x 76,8 mm x 8,2 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|185 gr
|Ekran Türü
|PLS TFT
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|66.0%
|75.6%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|220 PPI
|268 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Gümüş
|Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Var
|Ön Kamera
|5 MP
|20 MP
|2. Ön Kamera
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|8 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6737T
|MediaTek MT6757CD (Helio P25)
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|2.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP2
|Mali-T880 MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|64 GB
|Ram
|1.5 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2600 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|12 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4,2
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.5
|79.25
|Çıkış Tarihi
|23 Aralık 2016
|08 Ocak 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici