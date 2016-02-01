Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy Grand Prime Plus
Samsung Galaxy J7 Max
Samsung Galaxy J7 Max
Tasarım Bilgileri
Boyutları 144.8 x 72.1 x 8.9 mm 156.7 x 78.8 x 8.1 mm
Ağırlığı 160 gr 179 gr
Ekran Türü PLS TFT PLS TFT
Ekran Boyutu 5.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 66.0% 72.5%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 89.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 220 PPI 386 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.9
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737T Mediatek MT6757 Helio P20
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.35 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Mali-T880MP2
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
Ram 1.5 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Belli değil
Batarya 2600 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 12 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 72
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016 22 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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