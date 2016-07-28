Samsung Galaxy J Max ve Samsung Galaxy Note LTE 10.1 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|186.9 x 108.8 x 8.7 mm
|262 x 180 x 8,9 mm
|Ağırlığı
|289 gr
|600 gr
|Ekran Türü
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|7.0"
|10.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|2160 x 3840 Piksel
|1280 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.9%
|62.7%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|216 PPI
|149 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Altın, Siyah
|Gri, beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|2 MP
|1.9 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Spreadtrum SC8830
|Exynos 4412 Quad
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A7
|1.4 GHz Cortex - A9
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-400MP2
|Mali- 400MP4
|Dahili Hafıza
|8 GB
|16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|1.5 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|7000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|1850 Saat
|Konuşma Süresi
|21 Saat
|43 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.0 , A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|65
|54
|Çıkış Tarihi
|28 Temmuz 2016
|23 Aralık 2012
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici