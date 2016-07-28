Samsung Galaxy J Max
Samsung Galaxy J Max
Samsung Galaxy Note LTE 10.1
Samsung Galaxy Note LTE 10.1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 186.9 x 108.8 x 8.7 mm 262 x 180 x 8,9 mm
Ağırlığı 289 gr 600 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 7.0" 10.1"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel 1280 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.9% 62.7%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 216 PPI 149 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah Gri, beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 2 MP 1.9 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Spreadtrum SC8830 Exynos 4412 Quad
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A7 1.4 GHz Cortex - A9
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-400MP2 Mali- 400MP4
Dahili Hafıza 8 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 1.5 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 7000 mAh
Bekleme Süresi Saat 1850 Saat
Konuşma Süresi 21 Saat 43 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a / b / g / n , dual-band Wi - Fi Direct , Wi - Fi hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.0 , A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 65 54
Çıkış Tarihi 28 Temmuz 2016 23 Aralık 2012
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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