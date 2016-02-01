Samsung Galaxy J1 (2016) ve Samsung Galaxy J7 Prime karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|132.6 x 69.3 x 8.9 mm
|151.7 x 75 x 8 mm
|Ağırlığı
|131 gr
|167 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 800 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|44.8%
|73.5%
|Ekran Hacmi
|cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|245 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Siyah, Altın
|Siyah, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|2 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 3475
|Exynos 7870 Octa
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|1.6 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Mali-T830MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
|32 GB
|Ram
|1 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var, RDS
|Var, RDS
|Batarya
|2050 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|12 Saat
|21 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|76.5
|Çıkış Tarihi
|22 Şubat 2016
|22 Eylül 2016
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici