Samsung Galaxy J1 (2016)
Samsung Galaxy J1 (2016)
Samsung Galaxy J7 Prime
Samsung Galaxy J7 Prime
Tasarım Bilgileri
Boyutları 132.6 x 69.3 x 8.9 mm 151.7 x 75 x 8 mm
Ağırlığı 131 gr 167 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 44.8% 73.5%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 245 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Altın Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 2 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.9
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3475 Exynos 7870 Octa
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
Ram 1 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Var, RDS
Batarya 2050 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 12 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 76.5
Çıkış Tarihi 22 Şubat 2016 22 Eylül 2016
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Seçim Yok ANT + desteği
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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