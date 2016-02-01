Samsung Galaxy J1 (2016)
Samsung Galaxy J1 (2016)
Sony Xperia XA
Sony Xperia XA
Tasarım Bilgileri
Boyutları 132.6 x 69.3 x 8.9 mm 143.6 x 66.8 x 7.9 mm
Ağırlığı 131 gr 137 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 44.8% 71.8%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 245 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 4 Parmak
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Altın Beyaz, Grafit Siyahı, Kireç Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 2 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3475 Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 8 GB 16 GB
Ram 1 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var, RDS
Batarya 2050 mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi Saat 603 Saat
Konuşma Süresi 12 Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 80.5
Çıkış Tarihi 22 Şubat 2016 22 Mart 2016
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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