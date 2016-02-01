Samsung Galaxy J1 mini prime
Samsung Galaxy J1 mini prime
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 121.6 x 63.1 x 10.8 mm 136.5 x 69 x 8.4 mm
Ağırlığı 126 gr 130 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 59.4% 64.7%
Ekran Hacmi 45.5 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 5:3 16:9
Piksel Yoğunluğu 254 PPI 234 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Altın, Siyah, Beyaz Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri VGA
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Spreadtrum SC9830 Exynos 3475 Quad
İşlemci 1.5 GHz - J106F/DS 1.3 GHz Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-400MP2 Mali-T720
Dahili Hafıza 8 GB 8 GB
Ram 1 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 1500 mAh 2000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 8 Saat 12 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP 4.1, A2DP, LE4.1
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 62.25 62.75
Çıkış Tarihi 23 Aralık 2016 15 Ekim 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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