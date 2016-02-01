Samsung Galaxy J1
Samsung Galaxy J1
Casper VIA V8c
Casper VIA V8c
Tasarım Bilgileri
Boyutları 129 x 68.2 x 8.9 mm 138 x 68 x 7.6 mm
Ağırlığı 122 gr 124 gr
Ekran Türü TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.3" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 59.8% 64.89%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 217 PPI 312 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Siyah, Mavi Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera MP 5 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera
Arka Kamera 5 MP, 2592 х 1944 piksel, Otomatik odaklama , LED flaş MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Spreadtrum MediaTek MT6592M
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7 1.4 GHz ARM Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali - 400 Mali-450 MP4
Dahili Hafıza 16 GB
Ram GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 1850 mAh 2000 mAh
Bekleme Süresi Saat 253 Saat
Konuşma Süresi 10 Saat 10 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi Direct , hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0 , A2DP V4.0 A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 56.25
Çıkış Tarihi 20 Şubat 2015 01 Kasım 2014
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1 / 5.76 Mbps 21.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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