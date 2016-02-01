Samsung Galaxy J1 ve Casper VIA V8c karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|129 x 68.2 x 8.9 mm
|138 x 68 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|122 gr
|124 gr
|Ekran Türü
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.3"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 800 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|59.8%
|64.89%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|217 PPI
|312 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
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|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Siyah, Mavi
|Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|MP
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Arka Kamera
|5 MP, 2592 х 1944 piksel, Otomatik odaklama , LED flaş MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Spreadtrum
|MediaTek MT6592M
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex - A7
|1.4 GHz ARM Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali - 400
|Mali-450 MP4
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|1850 mAh
|2000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|253 Saat
|Konuşma Süresi
|10 Saat
|10 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi Direct , hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0 , A2DP
|V4.0 A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|56.25
|Çıkış Tarihi
|20 Şubat 2015
|01 Kasım 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 21.1 / 5.76 Mbps
|21.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici