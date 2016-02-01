Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
General Mobile GM 5
General Mobile GM 5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.5 x 69 x 8.4 mm 140.5 x 69.75 x 9.3 mm
Ağırlığı 130 gr 135 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.7% 70.33%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 234 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Siyah, Altın, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri HDR
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3475 Quad ARMv8 (64-bit)
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7 1.2 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 Adreno 306
Dahili Hafıza 8 GB 16 GB
Ram 1 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2000 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi 12 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE4.1 v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 62.75 70.25
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 3 Kasım 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 150 Mbps, 50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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