Samsung Galaxy J2 (2017) ve General Mobile GM 5 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.5 x 69 x 8.4 mm
|140.5 x 69.75 x 9.3 mm
|Ağırlığı
|130 gr
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.7%
|70.33%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|234 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Siyah, Altın, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|HDR
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 3475 Quad
|ARMv8 (64-bit)
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|1.2 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Adreno 306
|Dahili Hafıza
|8 GB
|16 GB
|Ram
|1 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|2000 mAh
|2500 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|12 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE4.1
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|62.75
|70.25
|Çıkış Tarihi
|15 Ekim 2017
|3 Kasım 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|150 Mbps, 50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici