Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Lenovo P2
Lenovo P2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.5 x 69 x 8.4 mm 153 x 76 x 8.5 mm
Ağırlığı 130 gr 177 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 4.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.7% 71.7%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 234 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Şampanya altın, Grafiti Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3475 Quad Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720 Adreno 506
Dahili Hafıza 8 GB 64 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 2000 mAh 5100 mAh
Bekleme Süresi Saat 768 Saat
Konuşma Süresi 12 Saat 79 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE4.1 v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 62.75 76.5
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 23 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here