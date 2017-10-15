Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 136.5 x 69 x 8.4 mm 136.6 x 70.6 x 8.6 mm
Ağırlığı 130 gr 131 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.7" 4.8"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.7% 65.9%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 63.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 234 PPI 306 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın Titanyum Gri , Safir Siyahı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 1.9 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.6
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Gülümseme yakalama
Led flaş
1/3" Sensör
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 3475 Quad Exynos 4412 Quad
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A7 1.4 GHz Cortex - A9
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720 Mali- 400MP4
Dahili Hafıza 8 GB 16 GB
32 GB
64 GB
Ram 1 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2000 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi Saat 390 Saat
Konuşma Süresi 12 Saat 11 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, A2DP, LE4.1 v4.0 , A2DP , EDR
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 62.75 62
Çıkış Tarihi 15 Ekim 2017 20 Eylül 2012
Sim Kart Çift-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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