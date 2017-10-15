Samsung Galaxy J2 (2017) ve Samsung Galaxy S3 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|136.5 x 69 x 8.4 mm
|136.6 x 70.6 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|130 gr
|131 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.7"
|4.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|64.7%
|65.9%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|63.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|234 PPI
|306 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın
|Titanyum Gri , Safir Siyahı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2 MP
|1.9 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.6
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Otomatik odaklama
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Gülümseme yakalama
Led flaş
1/3" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 3475 Quad
|Exynos 4412 Quad
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A7
|1.4 GHz Cortex - A9
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720
|Mali- 400MP4
|Dahili Hafıza
|8 GB
|16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|1 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2000 mAh
|2100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|390 Saat
|Konuşma Süresi
|12 Saat
|11 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE4.1
|v4.0 , A2DP , EDR
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|62.75
|62
|Çıkış Tarihi
|15 Ekim 2017
|20 Eylül 2012
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 2
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici